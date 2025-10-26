وكيل تعليم القليوبية يتابع حالة المصابات في حادث كفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده متابعته اللحظية للحالة الصحية للطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "كفر شكر – المفتى"، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارتهن في المستشفى لتقديم الدعم اللازم لهن ولأسرهن.

كان الحادث قد أسفر عن إصابة 11 طالبة ومعلمة من مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، وتم نقلهن إلى مستشفيي كفر شكر التخصصي والتأمين الصحي ببنها.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة اصطدمت بشجرة على جانب الطريق ما أدى لانقلابها، فيما فر السائق هاربًا لعدم وجود تراخيص للسيارة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

