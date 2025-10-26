إعلان

وكيل تعليم القليوبية يتابع حالة المصابات في حادث كفر شكر

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:40 م 26/10/2025

مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده متابعته اللحظية للحالة الصحية للطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "كفر شكر – المفتى"، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارتهن في المستشفى لتقديم الدعم اللازم لهن ولأسرهن.

كان الحادث قد أسفر عن إصابة 11 طالبة ومعلمة من مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، وتم نقلهن إلى مستشفيي كفر شكر التخصصي والتأمين الصحي ببنها.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة اصطدمت بشجرة على جانب الطريق ما أدى لانقلابها، فيما فر السائق هاربًا لعدم وجود تراخيص للسيارة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

السواق هرب في الزراعات.. إصابة 11 طالبة ومعلمة في انقلاب سيارة بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكيل تعليم القليوبية مصطفى عبده المصابات في حادث كفر شكر الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران