القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيبت 11 طالبة ومعلمة بمدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "كفر شكر - المفتي" بمحافظة القليوبية، أثناء عودتهن إلى منازلهن.

فر السائق هاربًا وسط الزراعات عقب الحادث، فيما تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بلاغًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اصطدام السيارة بإحدى الأشجار على جانب الطريق وانقلابها عدة مرات داخل أرض زراعية.

تم نقل المصابات إلى مستشفيي كفر شكر التخصصي والتأمين الصحي ببنها، بينما وجهت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السائق الهارب، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.