السيطرة على حريق بمخزن قطع غيار سيارات وسط الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:09 م 26/10/2025
    حريق مخزن قطع غيار سيارات (3)
    حريق مخزن قطع غيار سيارات (2)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب في مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة اللبان، ما أسفر عن احتراق بعض محتوياته دون وقوع أي إصابات.

كان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مخزن بشارع الزهري بمنطقة الفراهدة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

