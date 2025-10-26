والد ضحية "جريمة المنشار": كان نفسي أدفن معاه

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

"كان نفسي أدفن معاه في قبره.. مش قادر أدخل البيت وهو مش فيه"، بهذه الكلمات الممزوجة بالانهيار، يختصر والد ضحية "جريمة المنشار" بالإسماعيلية حجم المأساة التي تعيشها أسرته، بعد العثور على جثمان ابنه الوحيد مقطعًا إلى ستة أجزاء داخل شقة صديقه في منطقة المحطة الجديدة.

بدأت رحلة العذاب عندما تأخر الابن عن العودة من المدرسة لثلاث ساعات. يقول الأب: "بدأت رحلة البحث عنه، ذهبت للقسم والمستشفيات وسألت أصحابه، وحررت محضر اختفاء".

لمدة ثلاثة أيام، عاشت الأسرة على أمل كاذب، قبل أن تأتي المكالمة التي دمرت كل شيء. مكالمة من رئيس المباحث تطلب منه التعرف على جثمان تم العثور عليه. لم يقوَ الأب على المواجهة، فأرسل شقيقه الذي عاد ليؤكد الفاجعة.

كان آخر لقاء بين الأب وابنه وداعًا دافئًا لم يتخيل أحد أنه الأخير. يروي الأب: "أيقظني من النوم، حضنني وقبلني وقال لي: عايز حاجة؟ قلت له لا تتأخر. وهو خارج قال: لا إله إلا الله.. كانت آخر كلماته".

تكشفت خيوط الجريمة البشعة سريعًا. دافعها كان هاتفًا محمولًا سرقه المتهم من صديقه. وحينما هدده المجني عليه بإبلاغ الشرطة والمدرسة، استدرجه القاتل إلى شقته بحجة إعادة المسروقات، لينفذ جريمته.

وبحسب شهادات أصدقاء الضحية، كان المتهم مهووسًا بأفلام العنف، يحمل سلاحًا أبيض بشكل دائم، ودائمًا ما يتورط في مشاجرات. يقول والد الضحية: "أصدقاؤه قالوا إنه كان يعرض عليهم تمثيل مشاهد عنف، وكان يتباهى بكسب المال من ألعاب الإنترنت".

اليوم، يقف الأب مطالبًا بالعدالة الكاملة، رافضًا أي محاولة لتبرير الجريمة.

ويوجه رسالته لمحامي المتهم الذي ادعى معاناة الجاني من اضطراب نفسي: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أنت تضيع حق ابني. أريد عدل الله، الإعدام للمتهم ولكل من شاركه، بما فيهم والده الذي كان يعلم بالجريمة".

يناشد الأب رئيس الجمهورية، فيقول: "أطلب من الرئيس أن ينظر لهذه القضية بنظرة أب.. أريد حق ابني"، مطالبًا بتعديل قانون الطفل لحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم الوحشية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث أمرت بتجديد حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف لمدة 15 يومًا للاشتباه في مساعدتهما على إخفاء معالم الجريمة.

اقرأ أيضا:

استدعاء شهود وبائعي الأدوات.. النيابة توسع دائرة الاتهام في "جريمة المنشار"