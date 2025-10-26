إصابة 11 معلمًا في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي الغربي حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ودراجة نارية "تروسيكل" أمام قرية كوم الصعايدة بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وتبين من الفحص أن المصابين هم كل من عبد الرحيم شوقي محمد 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، سعيد صالح فؤاد 28 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى ودخل في غيبوبة تامة، شيماء محمد عبد الكريم 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، آية رمضان أحمد 30 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري.

كما أصيب في الحادث كل من: آلاء صابر عبد الرحمن 34 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، ماهر عبد الخالق أحمد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، فاطمة أحمد محمد 27 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ميادة أشرف ناصر 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، جهاد عبد الستار أحمد 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، مريم الضبع رمضان 27 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، حنان ياسين عبد النبي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن المصابين جميعهم معلمين ومعلمات ومن أبناء مراكز شمال المحافظة ومعينين بمدارس في إدارات جنوب المحافظة التعليمية.