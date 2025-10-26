حريق داخل مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق داخل أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر تُذكر.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بوقوع الحريق داخل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مكوّن من طابقين، بالطابق الأرضي منه، ملك كلٍ من عبدالله محمد نصر ومصطفى محمد نصر، بدائرة الوحدة المحلية بقرية طحانوب.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع أو المنشآت المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مخزن التعبئة بالطابق الأرضي، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية كبيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة وبيان سبب الحريق.