بمشاركة 150 متطوع.. تنظيف شاطئ "أبطال التحدي" في الإسكندرية – صور

انطلقت حملة تنظيف لشاطئ أبطال التحدي "سيد درويش" بمنطقة رأس التين بالإسكندرية، اليوم السبت، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة للحفاظ على البيئة البحرية.



ونُفذت الحملة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة لغرب الدلتا، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة.



وشهدت فعاليات الحملة تنظيف شاطئ أبطال التحدي المجاني لذوي الهمم، أحد النماذج المضيئة للشواطئ الدامجة والمجهزة لخدمة جميع الفئات، وذلك لإعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الحملة تأتي ضمن استراتيجية محافظة الإسكندرية لرفع الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، والحفاظ على نظافة وجمال الشواطئ بما يليق بمكانة المدينة كعروس البحر المتوسط.