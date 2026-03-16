تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحل المارد الأحمر ضيفا على الترجي التونسي أمس الأحد، في لقاء ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، في مباراة أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" بتونس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويسعى المارد الأحمر لتعويض خسارته في مباراة الأمس، حينما يواجه الترجي التونسي، يوم 21 مارس الجاري، في مباراة الإياب بين الفريقين بالقاهرة.

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

ويذكر أن المارد الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي، سيلتقي في مباراة نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.

نتيجة مباراة صن داونز والملعب المالي

والجدير بالذكر أن الفريق الجنوب أفريقي صن داونز، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب الملعب المالي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

