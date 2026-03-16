كشفت دراسة علمية أجرتها جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عن علاقة مقلقة بين تعاطي المخدرات الترفيهية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خصوصًا لدى الشباب دون سن 55 عامًا.

ما تأثير المخدرات على صحة الدماغ والأوعية الدموية؟

حلّل فريق البحث بيانات صحية لما يزيد عن 100 مليون شخص من عدة دراسات سابقة، بهدف فهم تأثير المخدرات مثل الأمفيتامينات والكوكايين والقنب على صحة الدماغ والأوعية الدموية.

مخاطر الأمفيتامينات على الدماغ

جاءت في مقدمة المواد التي تزيد خطر السكتة الدماغية، النتائج أظهرت أن تناول هذه المنشطات يرفع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين بأكثر من الضعف، بينما يرتفع الخطر إلى ثلاثة أضعاف لدى الشباب دون 55 عامًا، وتشير النتائج إلى أن الأمفيتامينات تزيد خطر السكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 137% والسكتة النزفية بنسبة 183%، بحسب ساينس أليرت.

هل الكوكايين يسبب السكتة الدماغية؟

ربطت الدراسة تعاطي الكوكايين بزيادة خطر السكتة الدماغية بشكل عام، مع تضاعف احتمالية حدوث السكتة النزفية نتيجة تأثيره على ضغط الدم وتضيّق الأوعية الدموية.

هل القنب (الحشيش) يزيد خطر السكتة الدماغية؟

رغم أن مخاطره أقل مقارنة بالأمفيتامينات والكوكايين، إلا أن تعاطيه يرتبط بزيادة بنسبة 16% في خطر الإصابة بأي نوع من السكتة الدماغية، و39% في خطر السكتة الإقفارية، مع تأثير أكبر لدى الأشخاص دون سن 55 عامًا.

المخدرات تؤثر على الجهاز العصبي

ويوضح الباحثون أن هذه المخدرات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ما يرفع احتمالات تشكل الجلطات أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، كما أظهرت التحليلات الجينية أن اضطراب تعاطي الكوكايين قد يكون مرتبطًا بأشكال محددة من السكتات الدماغية، مثل السكتة الانصمامية والنزيف الدماغي.

نصائح مهمة للحماية من خطر المخدرات

توعية الشباب بخطر المخدرات الترفيهية على صحة الدماغ.

مراقبة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل دوري للكشف المبكر عن أي مشكلات صحية.

تشجيع نمط حياة صحي يقلل الاعتماد على المواد الضارة.

