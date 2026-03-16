ترامب: مضيق هرمز شيء لا نحتاجه ولدينا الكثير من النفط


كتب- محمد أبو بكر:

04:34 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري محادثات مع عدة دول لمراقبة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه يتحدث مع نحو 7 دول دون الكشف عن هويتها.

وصرح "ترامب"، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أن المضيق "شيء لا نحتاجه"، مضيفًا أن على الدول الأخرى التدخل والمساهمة في حماية المضيق، لأنه يؤثر عليها أكثر من الولايات المتحدة.

وقال: "أنا أطالب هذه الدول بحماية أراضيها، لأنها أراضيها، ومن هذه المنطقة يحصلون على مصادر الطاقة الخاصة بهم، ويجب أن يتدخلوا ويساعدونا في حمايتها".

وأشار الرئيس أيضًا إلى احتمال أن لا تساعد الولايات المتحدة على الإطلاق، قائلاً: "يمكن القول إننا ربما لا يجب أن نكون هناك على الإطلاق لأننا لا نحتاجه، ولدينا الكثير من النفط، ونحن المنتج رقم واحد في العالم".

تصريحات ترامب تأتي مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثالث، في وقت يزداد فيه التوتر على خلفية العمليات العسكرية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بخطوط الشحن والطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

