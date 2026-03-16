إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:50 ص 16/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8420 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3505 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 261805 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58920 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

