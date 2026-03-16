سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-16-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8420 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3505 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 261805 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58920 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.