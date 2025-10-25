بالصور.. إحباط محاولة تهريب أدوية وهواتف محمولة بمطار الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أحبطت سلطات جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة راكب تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات ومزاولة مهنة الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك.

كان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب "خ.ج.ح" مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية خلال إنهاء إجراءات الركاب القادمين من المدينة المنورة على رحلة مصر للطيران.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تأكد الاشتباه، حيث كشفت الأشعة عن وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة. داخل الحقائب.

وبالعرض على محمد الدسوقي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد معتز، ونعمة الله محمد، مأموري الحركة، وبمشاركة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي، لتفتيش أمتعة الراكب ذاتيًا.

وتبين وجود 36 عبوة مكمل غذائي، و18 عبوة دواء بشري، و114 عبوة مستحضرات تجميل وعطور ماركات وأنواع مختلفة، و12 هاتف محمول ماركة نوكيا و1 هاتف محمول ماركة أيفون و2 سماعة.

وقدرت قيمة المضبوطات التي جرى تحريزها بـ 816 ألف و551 جنيه، فيما تقدر عنها تعويضات جمركية مستحقة بمبلغ مليون و422 ألف و770 جنيه .

وقرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2025.