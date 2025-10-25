أسوان - إيهاب عمران:

أكد المهندس عيد كرومر، مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بأسوان، أن كوبري كلابشة آمن تمامًا ولم يتأثر بالحادث الذي وقع أمس الجمعة، بعد اصطدام باخرة سياحية بأحد أعمدته.

وأوضح “كرومر” أن لجنة متخصصة من الهيئة أجرت معاينة مبدئية لموقع الحادث، وتبين من الفحص أن العمود الذي اصطدمت به الباخرة سليم تمامًا ولم يتعرض لأي تلف أو خلل إنشائي، مؤكدًا أن الكوبري في أمان كامل ويعمل بكامل طاقته دون أي تأثير على حركة المرور.

وكانت الباخرة السياحية "نايل ماركيز" قد اصطدمت مساء أمس بأحد أعمدة كوبري كلابشة أثناء رحلتها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما أسفر الحادث عن تحطم جزئي في مقدمة الباخرة.

من جانبه، قال ياسر جاد الرب، مدير عام السياحة بأسوان، إنه تم التنسيق مع الشركة المالكة للباخرة لنقل 123 سائحًا من ركابها إلى مدينة الأقصر لاستكمال برنامجهم السياحي فور رسو الباخرة بمراسي مدينة إدفو.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية للباخرة أظهرت أن سبب الحادث هو انفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه سيتم نقل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة لإصلاحها وإعادة تشغيلها قريبًا.

