أسوان: باخرة سياحية تصطدم بكوبري كلابشة دون أضرار بجسمه

اصطدمت الباخرة السياحية "نايل ماركيز" بأحد أعمدة كوبري كلابشة أثناء رحلتها من أسوان إلى الأقصر، في حادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية بين ركابها، كما لم يتأثر عمود الكوبري بالاصطدام.

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تداعيات الحادث، حيث أكدت لجنة فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري سلامة الكوبري والعمود الذي اصطدمت به الباخرة وأنه في أمان كامل.

ومن جانبه، أوضح ياسر جاد الرب، مدير عام السياحة بأسوان، أن الحادث نتج عنه تحطم جزئي في مقدمة الباخرة بسبب انفصال مفاجئ للدفة الإلكترونية.

وأكد أنه تم نقل جميع ركاب الباخرة، البالغ عددهم 123 سائحًا، إلى مدينة الأقصر لاستكمال برنامجهم السياحي بأمان.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة لإجراء الإصلاحات اللازمة وإعادتها للإبحار مرة أخرى.