زاهي حواس يرد على المناظرة مع وسيم السيسي: كانت فرصة لتوضيح المغالطات

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، على المناظرة التي جمعته مؤخرًا مع الدكتور وسيم السيسي، مؤكدًا التزامه بالمنهج العلمي والأخلاقي في الحوار.

وخلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، قال حواس: "أنا مقولتش كلمة واحدة ضد الدكتور وسيم السيسي، بس هو زعلان على الكتاب اللي كان ماسكه في إيده".

وأضاف حواس: "أنا قلت إن الكتاب دا مكانه مزبلة التاريخ.. طيب الكتاب دا فعلاً مكانه مزبلة التاريخ، دي حاجة طبيعية".

ورفض استخدام اسمه للترويج لأفكار غير علمية: "هتقولي الكتاب مذكور فيه اسم زاهي حواس، هقولك في ناس كتير بتكتب اسمي عشان تتشهر".

وأشار عالم المصريات إلى دوره الرائد في الدفاع عن الحضاؤة المصرية، قائلاً: "أنا اللي الوحيد في العالم من علماء الآثار الذي يدافع عن الأهرامات".

وأكد حواس أن المناظرة مثلت فرصة مهمة "لتصحيح المعلومات المغلوطة حول الحضارة المصرية، والتمييز بين الأدلة العلمية الموثقة، وبين الروايات غير الدقيقة".

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور، وتعليمهم كيفية التعامل مع المصادر العلمية الموثوقة، وهو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه من خلال مشاركته في مثل هذه الحوارات العامة.