جامعة المنصورة الأهلية تستعرض رؤيتها البحثية في مؤتمر البريكس بروسيا

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، مشاركة مركز العلاقات الدولية والتصنيف بالجامعة، بقيادة الدكتور أحمد الشيخ، في فعاليات مؤتمر Young Scientists Congress 2025، المُقام بمنطقة سيريوس في مدينة سوتشي بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأوضحت الجامعة في بيانها اليوم الجمعة، أن المشاركة تأتي في إطار حرصها على دعم طلابها وباحثيها، وتعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية، بما يواكب توجه الدولة نحو الارتقاء بالبحث العلمي.

ويُعد مؤتمر Young Scientists 2025 واحدًا من أبرز الفعاليات العلمية الموجهة للشباب والباحثين الناشئين، إذ يهدف إلى تبادل الخبرات، وعرض المشروعات البحثية، ومناقشة قضايا التطوير العلمي والابتكار، بمشاركة باحثين وطلاب من مختلف دول العالم. وشهد المؤتمر جلسات تناولت مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب والابتكار الرقمي.

وخلال اليوم الأول، شارك الدكتور أحمد الشيخ في جلسات ركزت على التقنيات الرقمية في البحث الاجتماعي والإنساني، مؤكدًا أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي داخل العلوم الإنسانية والاجتماعية في مصر، ودور الجامعات في تبنّي أساليب البحث الرقمي، بما يعزز جودة الدراسات ومخرجات البحث العلمي.

وتناول النقاش العلمي بالمؤتمر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دراسة السلوك الاجتماعي وتحليل السياسات، واستعراض الخرائط الرقمية التفاعلية والأرشيفات الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الإطار الأخلاقي للبحث الرقمي.

كما استعرض الدكتور أحمد الشيخ رؤية مصر حول مقترح حماية التراث الإنساني باستخدام التقنيات الحديثة، بما يعكس اهتمام جامعة المنصورة الأهلية بتبني التوجهات البحثية المعاصرة وتعزيز الدور العلمي لمصر في المحافل الدولية.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التواصل العلمي، وتطوير مهارات الباحثين الشباب، وتوسيع فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية ورفع القدرة التنافسية للجامعة.