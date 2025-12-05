بيطري الشرقية يكشف تفاصيل جديدة عن تماسيح الزوامل

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، رصد أكثر من تمساح صغير داخل مصرف مائي بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "اللجنة الميدانية رصدت أكثر من تمساح يتحرك داخل المياه، خلافًا لما تردد عن وجود تمساح واحد فقط".

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت خلال اليومين الماضيين عدة بلاغات من الأهالي، ما استدعى تشكيل لجنة طوارئ موسعة تضم ممثلين عن الجهات المعنية.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية: "هذه التماسيح في مرحلة عمرية مبكرة وليست خطيرة، وهي تهرب فور سماع أي حركة أو ضوضاء".

وأشار إلى أن اتساع وعمق المصرف يعيق عملية الإمساك بالتماسيح، مؤكدًا أن فرقًا متخصصة من البيئة في طريقها للموقع مزودة بالأدوات اللازمة.

وأكد أن اللجنة تواصل عملها منذ صباح أمس مع فرض رقابة كاملة ووضع شبكات بين كوبريين لحصر حركتها.

وطمأن بشار الأهالي بأن الوضع تحت السيطرة، وناشد المواطنين بعدم الاقتراب من المياه أو محاولة التعامل مع التماسيح بأنفسهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة وحدها المسؤولة عن هذه المهمة.