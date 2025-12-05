أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في مركز جون كيندي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

ويعرض "مصراوي" في السطور الآتية مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات لـ كأس العالم 2026

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

الجولة الأولى: مصر × بلجيكا – الاثنين 16 يونيو 2026

الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا – الأحد 21 يونيو 2026

الجولة الثالثة: مصر × إيران – الجمعة 26 يونيو 2026

وكانت مراسم القرعة شهدت حضور وفد مصري ضم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، حسام حسن المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى إبراهيم حسن مدير المنتخب، ممثلين عن الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً.

ويُذكر أن آخر مشاركة للفراعنة في كأس العالم كانت في نسخة 2018 بروسيا.