عطل فني يودي بحياة طفل في مرسى معديات بورفؤاد.. هكذا وقع الحادث

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه مساء اليوم الجمعة، في حادث مأساوي وقع على رصيف مرسى معديات مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد أن صدمه الباب الحديدي لإحدى المعديات إثر عطل فني مفاجئ.

وأفاد شهود عيان بأن العطل المفاجئ تسبب في انحراف باب المعدية بقوة تجاه الرصيف أثناء دخولها إلى المرسى، مما أدى إلى اصطدامها بالطفل الذي كان يقف على الرصيف.

واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الطفل، ويدعى زياد محمد محمد حامد (12 عامًا)، وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابات بالغة شملت نزيفًا داخليًا وكسرًا في عظام الصدر، ورغم محاولات الأطباء وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية العاجلة، فارق الطفل الحياة متأثرًا بإصابته.

وفي سياق متصل، تم التعامل مع الموقف بشكل عاجل من قبل فرق التشغيل والصيانة، حيث تم إصلاح العطل الفني في المعدية بواسطة الأجهزة الفنية في وقت قصير، واستمرت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد للعمل بشكل طبيعي ودون أي توقف.

وأكدت المصادر أن الواقعة لم تؤثر على حركة الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تواصل السفن عبورها بصورة طبيعية.

وتقوم الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على الملابسات النهائية للواقعة، وتم وضع جثمان الطفل تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.