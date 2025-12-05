إعلان

500 شاب وفتاة يشاركون في أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى أسوان

كتب : إيهاب عمران

09:41 م 05/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى أسوان
  • عرض 9 صورة
    اول أفواج قطار الشباب
  • عرض 9 صورة
    وزير الشباب في وداع فوج قطار الشباب
  • عرض 9 صورة
    أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى أسوان
  • عرض 9 صورة
    الفتيات المشاركات في رحلات قطار الشباب
  • عرض 9 صورة
    اول فوج للفتيات ضمن رحلات قطار الشباب
  • عرض 9 صورة
    فوج قطار الشباب بمحطة رمسيس
  • عرض 9 صورة
    وزير الشباب يسلم على المشاركات في قطار الشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

ودّع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، الشباب المشارك في أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك من محطة مصر برمسيس، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور قيادات وزارة النقل، ورضا سفينة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة، أن رحلات قطار الشباب تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز وعي الشباب بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية، بما يسهم في تنمية روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج السياحة الشبابية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعمل على إكساب الشباب خبرات ثقافية وتاريخية متنوعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري.

ويتضمن البرنامج المُعد للمشاركين زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية والسياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، من بينها "معبد الكرنك، متحف النوبة، معابد البر الشرقي، جزيرة الموز، السد العالي، متحف النيل، معبد فيلة، معابد البر الغربي، وجزيرة النباتات".

وتُنفذ هذه الرحلات ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الداخلية للشباب، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن منهم لاكتشاف كنوز مصر الحضارية، وتعزيز قيم التفاعل الإيجابي والعمل الجماعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار الشباب المتجه إلى أسوان الدكتور أشرف صبحي رحلات قطار الشباب تعزيز وعي الشباب بتاريخ مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر