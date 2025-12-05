500 شاب وفتاة يشاركون في أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ودّع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، الشباب المشارك في أولى أفواج قطار الشباب المتجه إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك من محطة مصر برمسيس، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور قيادات وزارة النقل، ورضا سفينة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة، أن رحلات قطار الشباب تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز وعي الشباب بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية، بما يسهم في تنمية روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج السياحة الشبابية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعمل على إكساب الشباب خبرات ثقافية وتاريخية متنوعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري.

ويتضمن البرنامج المُعد للمشاركين زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية والسياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، من بينها "معبد الكرنك، متحف النوبة، معابد البر الشرقي، جزيرة الموز، السد العالي، متحف النيل، معبد فيلة، معابد البر الغربي، وجزيرة النباتات".

وتُنفذ هذه الرحلات ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الداخلية للشباب، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن منهم لاكتشاف كنوز مصر الحضارية، وتعزيز قيم التفاعل الإيجابي والعمل الجماعي