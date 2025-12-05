وزير الرياضة يستقبل مصطفى حسين بعد أزمة التجنيس (فيديو)

أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

"نستطيع الفوز على إسبانيا".. رينارد يعلق على مجموعة السعودية في كأس العالم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري في المصارعة مصطفى حسين عقب عودته إلى مصر، بعد انتهاء أزمة محاولة تجنيسه التي كادت أن تبعده عن صفوف المنتخب الوطني.

وكانت الساعات الماضية شهدت عودة مصطفى حسين من أحد الدول العربية، بعد تحركات سريعة من وزير الرياضة، من أجل الحفاظ على اللاعبين ذوي القيمة المضافة للمنتخبات الوطنية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن مصر لن تسمح أبداً بضياع أي موهبة رياضية، مؤكداً أن مصطفى حسين أحد أبنائها المتميزين الذين يفخر بهم الوطن.

وأوضح الوزير أن عودة البطل تمثل رسالة قوية بأن الدولة تقف خلف أبطالها وتحمي مواهبها، مؤكداً أن الوزارة ستعد برنامجاً تدريبياً متكاملاً للبطل استعداداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

من جانبه، أعرب مصطفى حسين عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال، مؤكداً التزامه ببذل أقصى ما لديه لرفع علم مصر في المحافل الدولية.