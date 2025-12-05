عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم: حلوة ولدينا فرصة حقيقية للتأهل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرعة كأس العالم جاءت إيجابية لمنتخب مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "مجموعتنا حلوة.. بلجيكا تقيلة علينا، وإيران عندنا فرصة، ونيوزيلاندا لا نعرف عنها شيئًا".

وأضاف أن طبيعة المجموعة تبعث على الأمل، مشددًا على أن الهدف يجب أن يتجاوز مجرد "التمثيل المشرف".

وتابع مقدم "الحكاية": "شكل المجموعة يقول إن فيه أمل، ومتكنش مشاركتنا لمجرد التمثيل المشرف.. لازم يكون عندنا أمل أكبر من كده".

وأشار أديب، إلى أن مجموعة مصر أسهل مقارنة بمجموعات أخرى، مثل مجموعة المغرب التي تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.

وأعرب أديب عن سعادته بالقرعة: "إحنا مش واقعين مع منتخب نقول إننا منقدرش نعمل معاه حاجة"، مؤكدًا على وجود فرصة حقيقية للتألق في البطولة.