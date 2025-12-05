تنفيذ برنامج القراءة والكتابة لتلاميذ درب الأربعين في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بقرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وبالتوازي مع خطة تطبيق البرنامج في المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، بهدف رفع مستوى ومهارات التلاميذ في الإطار الزمني المحدد للخطة.

وقال الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن المديرية تستهدف عبر هذا المسار تحقيق معدلات تحسن ملموسة في مهارات القراءة والكتابة الأساسية، خصوصًا في المدارس الواقعة بالقرى النائية، مع التركيز على التشخيص المبكر للفجوات التعليمية والتعامل معها بشكل تدريجي ومنظم داخل الفصول.

وأضاف سامي، أن تنفيذ البرنامج في درب الأربعين يأتي كجزء من مسار أشمل يجري تطبيقه في مدارس متعددة بمراكز المحافظة، لضمان عدم وجود تباين كبير في مستوى التلاميذ بين المناطق الحضرية والريفية، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

ولفت إلى أنه، يحظى محور القرى النائية بأولوية ضمن توجهات المديرية، انطلاقًا من طبيعة التوزيع الجغرافي لمحافظة الوادي الجديد واتساع نطاقها، وهو ما يفرض تحديات تتعلق بسهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية الداعمة، ومدى توفر أدوات المتابعة المنزلية لبعض الأسر.

وأشار إلى، أن تحسين مهارات القراءة والكتابة في سنوات التعليم الأولى يمثل مدخلًا حاسمًا لتعزيز أداء التلميذ في بقية المواد، ويقلل من فرص التعثر الدراسي لاحقًا، كما يسهم في دعم الثقة بالنفس والمشاركة داخل الفصل.