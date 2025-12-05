إعلان

عمرو أديب: مش عايزين وزارة جديدة.. عايزين سياسة جديدة

كتب : حسن مرسي

10:52 م 05/12/2025

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن المجتمع لا يحتاج إلى تغيير أسماء وزراء فقط، بل إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزير الجديد مهما كان كفؤه لن يستطيع شيئًا إذا بقيت الدولة تُمسك بكل شيء ولا تُمكّن القطاع الخاص، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الأشخاص بل في الاتجاه العام الذي يعتمد على القروض بدل الاستثمار والإنتاج.

وتابع مقدم "الحكاية": "لا يمكننا تغيير نفس الحالات بجلب أناس جدد ليعملوا نفس الأشياء"، مشددًا على أن التغيير الحقيقي يجب أن يكون في السياسات وليس في الأسماء فقط.

وتناول أديب المثال المتداول حول الدكتور محمود محي الدين، قائلاً: "محمود محي الدين نفسه لا يريد المجيء، فهو مبسوط في منصبه الدولي".

وتابع متسائلاً: "حتى لو جاء، فماذا سيفعل إذا لم تتغير السياسات الأساسية؟ هل السوق مفتوح أم مقفول؟ هل الاقتصاد قائم على الدعم أم على الأرباح؟".

وأشار إلى أن جوهر المشكلة يتمثل في غياب الرؤية الواضحة والأهداف المحددة، قائلاً: "عندنا أزمة ديون خطيرة، فكل أموالنا تذهب لسداد فوائد الديون". وأضاف: "هل هناك شخص لديه القدرة على تغيير هذه المنظومة الثقيلة؟".

الإعلامي عمرو أديب تغيير جذري في السياسات الاقتصادية برنامج الحكاية الإعتماد على القروض بدل الاستثمار والإنتاج

