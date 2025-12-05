إعلان

قائدها سابه سايح فى دمه وهرب.. مصرع مسن صدمته سيارة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:11 م 05/12/2025

إسعاف أرشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

لقى مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق رافد المنصورة - جمصة أمام قرية وزير بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتورطين فى ارتكاب الواقعة والمركبة المستخدمة.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي باصطدام سيارة مجهولة بمسن حال عبوره الطريق أمام قرية وزير "دائرة المركز" وفراره هاربا.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "ابراهيم حسين احمد ابراهيم، 70 عاما، متأثرا بإصابته بجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي بالساق اليسرى جرح قطعي بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب في درجة الوعي".

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم فى ارتكاب الواقعة والسيارة المستخدمة والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

مصرع مسن صدمته سيارة بالدقهلية قائد سيارة يصدم مسن ويهرب محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

