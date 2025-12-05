سائق متهور يصطدم بـ4 اشخاص أمام البنك الأهلى فى المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

تسبب قائد سيارة فى إصابة 4 اشخاص، وذلك جراء السرعة الجنونية فى شارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام البنك الأهلي بشارع الجيش ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم دكتور عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام سائق سيارة تسير بسرعة بالاصطدام بـ4 أشخاص وهم كل من:" طارق عبدالعظيم عثمان السعدونى 65 عاما، ومقيم شارع الترعة المنصورة ومصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ، مايكل عزيز إبراهيم 44 عاما، مقيم الحسنية بمدينة المنصورة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بيشوى نشأت عبدالباقى 16 عاما، ومقيمة شارع الثانوية بمدينة المنصورة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومينا مجدى صبحى 32 عاما، مقيم منطقة المجزر بمدينة المنصورة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين جميعا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.