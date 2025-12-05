خناقة نص الليل على كورنيش النيل.. عصام صاصا وفرقته أمام الجنح

في الساعات الأولى من أكتوبر الماضي، وعلى ضفاف كورنيش النيل بالمعادي، شهدت القاهرة مشاجرة طاحنة تورط فيها مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا وفرقته، بعد أقل من عام على قضيته السابقة المتهمة بدهس شاب وقتله عن طريق الخطأ. الحادثة أعادت صاصا إلى دائرة الضوء، حيث تنظر المحكمة غدًا أولى جلسات محاكمته و15 متهمًا آخرين في المشاجرة التي وقعت داخل ملهى ليلي بالمعادي.

وفقًا لما كشف عنه حسام يوسف، محامي صاصا، فإن موكله كان متجهًا لتقديم فقرة غنائية في أحد الملاهي الليلية، إلا أن مشادة كلامية بين أحد أعضاء فرقته وجاردات الملهى تحولت إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة بيضاء وعصي خشبية. تدخل العاملون لفض الشجار في البداية دون وقوع إصابات، إلا أن الأمور تجددت بعد مغادرة صاصا المكان، حيث فوجئ بوجود الجاردات أمام الملهى، ما أدى إلى اشتباكات ثانية انتهت بالتعدي على صاصا وفرقته وتهشيم سيارته.

وأوضح الدفاع أن المطرب وفرقته اضطروا لترك سيارته المتضررة على كورنيش النيل واستقلوا سيارة أخرى لتجنب تصاعد الخلاف، بينما تحفظت القوات على السيارة لحين معاينتها وتحديد التلفيات التي أحدثها الطرف الآخر، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يخص إمكانية الصلح، أكد المحامي حسام يوسف وجود محاولات للتسوية الودية بين صاصا ومالك الملهى، مع استمرار التواصل لإنهاء القضية، لكنه شدد على أن التصالح الرسمي لم يتم بعد.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت أن المشاجرة وقعت في 7 أكتوبر الماضي، بين طرف أول مكوَّن من 11 شخصًا من العاملين بالملهى، وطرف ثانٍ مكوَّن من 5 أشخاص من رواد الملهى، من بينهم صاصا، وأسفرت عن إصابة أحد أفراد كل طرف، مع ضبط الأدوات المستخدمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتنظر المحكمة المختصة السبت أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين على خلفية هذه المشاجرة داخل الملهى الليلي بالمعادي.