إعلان

سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل

كتب : مصراوي

10:27 م 05/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دوي الانفجارات الذي يسمع في وسط إسرائيل مصدره عمليات هندسية بقطاع غزة.

وأكدت قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نسفت مباني سكنية داخل مناطق الخط الأصفر، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين، غرب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دوي انفجارات غزة إسرائيل نسف مبان سكنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"