حملات مكثفة بالدقهلية.. ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المكثفة للتفتيش والرقابة على الأسواق والمنتجات الغذائية، وذلك من خلال فرق مديرية الطب البيطري، للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك بالمحال وثلاجات الحفظ والمطاعم ومنافذ البيع.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي جرت بإشراف الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبد العزيز مدير الجهاز بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن ولحومها واللحوم المجمدة المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي نحو 990 كجم.

كما تم تحرير محاضر بشأن ضبط 29 طنًا و824 كجم من الأسماك المبردة (ماكريل – سردين – هيرنج – رنجة مدخنة – هورس) لعدم وجود فواتير تفيد مصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي السياق ذاته، نفّذت مديرية الطب البيطري حملات مشتركة في مدن جمصة والسنبلاوين والمنصورة، تحت إشراف الدكتور أحمد السباعي والدكتورة حنان أبو العطا والدكتور سامح الدسوقي، وبالتنسيق مع علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر للذبح خارج السلخانات بإجمالي 110 كجم لحوم، إلى جانب 3 محاضر لعينات غير مطابقة للمواصفات شملت دجاجًا ولحومًا مجمدة ومفرومة ومنتجات لحوم مصنّعة (برجر – شاورما – قوانص – لانشون) بإجمالي 3443 كجم.

وأكد المحافظ استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان توافر منتجات غذائية آمنة.