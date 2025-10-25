بالصور- محافظ أسيوط يسلّم كراسي كهربائية وماكينات خياطة للمستحقين

أسيوط - محمود عجمي:

سلّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي الكهربائية المتحركة وماكينات الخياطة لمجموعة من المستحقين من ذوي الهمم والسيدات المعيلات والحالات الحرجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا، في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها المحافظة ببهو الديوان العام، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفسية عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، ومحمود ياسين مدير الشؤون الإدارية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية والمستفيدين من المبادرة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الكراسي الكهربائية تم توفيرها بدعم من المشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تعاني من صعوبات في الحركة.

وأشاد اللواء أبو النصر بالدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع الأسيوطي، ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المستفيدين تلقوا تدريبًا على استخدام الكراسي الكهربائية وصيانتها لضمان استمراريتها، لافتًا إلى أن المحافظة حصلت مؤخرًا على دعم من الهيئة العربية للتصنيع يشمل 30 كرسيًا كهربائيًا، بالإضافة إلى 10 كراسي أخرى مقدمة من إحدى الشركات ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، وقد تم توزيعها بعد دراسة دقيقة للحالات المستحقة.

وأوضح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم 10 كراسي كهربائية متحركة و15 كرسيًا عاديًا لغير القادرين على الحركة، إلى جانب 3 ماكينات خياطة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الهمم، وتوفير مشروعات تنموية تُمكّن السيدات المعيلات من تحقيق دخل كريم ومستدام.