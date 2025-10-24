إعلان

اليونيسيف: 1.4 مليون طفل بالسودان يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة

كتب : مصراوي

11:13 م 24/10/2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بأن 4 من كل 5 أطفال في السودان لا يحصلون على تعليم مدرسي.

وقالت اليونيسيف، إن معدل سوء التغذية الحاد يرتفع في دارفور وكردفان بالسودان، مشيرة إلى أن 1.4 مليون طفل يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة أو معرضة لخطرها.

وأكدت المنظمة الأممية، أن السودان يحتاج إلى التمويل وطريق سياسي للمضي قدمًا لإنهاء هذا الصراع، لافتة إلى أن 130,000 طفل في الفاشر بالسودان لا يحصلون على الطعام والمياه والرعاية الصحية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونًا. واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الأمم المتحدة للطفولة سوء التغذية الحاد يرتفع في دارفور سوء التغذية الحاد يرتفع في السودان مناطق تعاني من المجاعة بالسودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة