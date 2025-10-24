اليونيسيف: 1.4 مليون طفل بالسودان يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة

وكالات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بأن 4 من كل 5 أطفال في السودان لا يحصلون على تعليم مدرسي.

وقالت اليونيسيف، إن معدل سوء التغذية الحاد يرتفع في دارفور وكردفان بالسودان، مشيرة إلى أن 1.4 مليون طفل يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة أو معرضة لخطرها.

وأكدت المنظمة الأممية، أن السودان يحتاج إلى التمويل وطريق سياسي للمضي قدمًا لإنهاء هذا الصراع، لافتة إلى أن 130,000 طفل في الفاشر بالسودان لا يحصلون على الطعام والمياه والرعاية الصحية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونًا. واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.