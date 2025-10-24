السيطرة على حريق هائل اندلع في 3 منازل بسوهاج -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القوائم النهائية لأسماء مرشحي محافظة الإسكندرية على مقاعد النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون وإغلاق باب التنازلات رسميًا.

ويتنافس في الانتخابات المقرر إجرائها يومي 10 و11 نوفمبر المقبل 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، ليصل إجمالي عدد المقاعد المخصصة للإسكندرية لـ 32 مقعدًا.

ويتوزع مرشحي انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 5 دوائر انتخابية كالتالي:

- 30 مرشحًا بالدائرة الأولى وتشمل أقسام شرطة أول وثان وثالث المنتزه ويتنافسون على 4 مقاعد.

- 16 مرشحًا بالدائرة الثانية وتشمل أقسام شرطة أول وثان الرمل ويتنافسون على 3 مقاعد.

- 14 مرشحًا بالدائرة الثالثة وتشمل أقسام شرطة سيدي جابر، العطارين، الجمرك، المنشية، باب شرقي، ويتنافسون على مقعدين فقط.

- 9 مرشحين بالدائرة الرابعة وتشمل أقسام شرطة محرم بك، كرموز، مينا البصل، اللبان ويتنافسون على 2 مقاعد.

- 20 مرشحًا بالدائرة الخامسة "الدخيلة"، وتشمل أقسام شرطة العامرية أول وثان والدخيلة وبرج العرب ويتنافسون على 4 مقاعد.

ويتنافس في انتخابات الإسكندرية قائمة واحدة هي القائمة الوطنية والتي تضم كل من:

محمد أحمد مصيلحي -مستقبل وطن

خالد أحمد شلبي - مستقبل وطن

اشرف رشاد عثمان - مستقبل وطن

رزق راغب ضيف الله -مستقبل وطن

محمد السيد مجاهد -حماة الوطن

عادل الكاشف-الجبهة الوطنية

اسماعيل موسي اسماعيل-الشعب الجمهوري

أحمد ناصر عيد -العدل

شرين يحيي طارق-مستقبل وطن

سحر طلعت مصطفي -مستقبل وطن

عبير فؤاد-مستقبل وطن

إيناس بخيت -مستقبل وطن

رانيا محمد صلاح الشيمي -حماة الوطن

انجي مراد منير -الجبهة الوطنية

رواية مختار محمود-الاصلاح والتنمية

مروة حسين علي -العدل

نشوف حامد عبد الحليم -الوفد