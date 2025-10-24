89 مرشحًا يتنافسون على 15 مقعدًا.. ننشر الكشوف النهائية لانتخابات النواب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية الأربعة في محافظة كفر الشيخ، قبل خوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمنت القوائم النهائية للمرشحين في 4 دوائر انتخابية بمحافظة كفر الشيخ 105 مرشحين لخوض السباق الانتخابي.

ويخوض السباق الانتخابي في الدائرة الاولى (كفر الشيخ وقلين) 40 مرشحًا، والدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض) 17 مرشحًا، والدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس) 23 مرشحًا، والدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس) 25 مرشحًا.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية، والتي تبدأ فيها فترة الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر بينما تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر 2025.