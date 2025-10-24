إعلان

القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب بالأقصر

كتب : محمد محروس

08:07 م 24/10/2025
الأقصر - محمد محروس:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 عن دوائر محافظة الأقصر، والتي تضم 3 دوائر انتخابية بنظام الفردي.

وتضمنت القوائم أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق الانتخابي، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها.

ومن المقرر، أن تشهد الدوائر الثلاث بالمحافظة منافسة قوية بين المرشحين، في ظل الحراك الانتخابي الواضح الذي تشهده مراكز المحافظة المختلفة استعدادًا لانطلاق الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت الهيئة أن إعلان القائمة النهائية يأتي ضمن الجدول الزمني المحدد مسبقًا للعملية الانتخابية، تمهيدًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظة الأقصر تضم 3 دوائر انتخابية فردية، تشمل مراكز المحافظة المختلفة، على أن تجرى الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة في المواعيد التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الانتخابات البرلمانية الأقصر

