مصرع صنايعي بطعنة خنجر في شبين الكوم.. وضبط المتهم ونجل عمه

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب، يعمل "صنايعي"، مصرعه اليوم الجمعة بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشاجرة مع زميله.

تعود وقائع الحادث إلى خلافات سابقة بينهما، حيث طعنه المتهم بسلاح أبيض (خنجر) في البطن، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بوفاة "أ.م.ا" (17 عامًا) نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وبتشكيل فريق بحث، تمكنت مباحث شبين الكوم من ضبط المتهم ونجل عمه الذي كان برفقته أثناء المشاجرة، كما ضُبط السلاح المستخدم في الجريمة.

أفادت التحريات بوجود خلافات قديمة بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.