كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، خطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، نصائح لأولياء الأمور حول ضرورة مراقبة أبنائهم في مختلف أمور حياتهم.

وجاءت هذه النصائح على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بعد إقدام طفل على قتل زميله وتقطيع جثته بمنشار، والمعروفة إعلاميًا بجريمة "المنشار".

وأكد خطيب المسجد الإبراهيمي في خطبة صلاة الجمعة أن أخطر ما يواجه الأهل هو جرائم العنف الإلكتروني، التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالمجتمع.

وأضاف خطيب المسجد أن على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم لحمايتهم، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وقوا أنفسكم وأهليكم نارا"، في تذكير بأهمية المسؤولية الأسرية في الوقاية من الفتن والمخاطر.