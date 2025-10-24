بالصور- استعدادات مكثفة في المنيا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، والدكتور عاطف محمد، مدير الرعاية الأساسية، وعدد من مديري الإدارات الصحية بالمراكز التسعة، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على الاستعدادات الجارية لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان انضباط الكوادر الطبية والإدارية في مواقع العمل المختلفة، خلال الفترات الرسمية والنوباتجيات، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام يمثلان الركيزة الأساسية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وناقش الاجتماع آليات تطوير الأداء وتحسين المؤشرات الصحية بالمراكز والوحدات، مع وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل العيادات التخصصية، وضمان توافر أطباء النساء والتوليد في مختلف الوحدات الصحية لسد أي عجز محتمل.

وأكد "عبد الوهاب" أن مديرية الصحة بالمنيا تبذل جهودًا مكثفة لتجهيز المنشآت والوحدات استعدادًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة بشكل مستدام.