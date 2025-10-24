محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء مجمع صناعات الرمان بالبداري (صور)

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمشروع مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان، المقام على مساحة 40 فدانًا بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 600 مليون جنيه.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن المشروع يُنفذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، من خلال التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، واستثمار المزايا النسبية لكل منطقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص التصدير، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعد نقلة نوعية في مجال التصنيع الزراعي بالمحافظة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن اختيار منطقة الكوم الأحمر لإقامة المجمع جاء نظرًا لتميزها بإنتاج أجود أنواع الرمان في مصر من حيث الجودة والكمية، ما يجعلها الموقع الأمثل لإنشاء مجمع صناعي متخصص في هذا المحصول الواعد.

وأضاف المحافظ أن المشروع يستهدف تحويل محصول الرمان إلى منتجات صناعية عالية القيمة مثل العصائر والدبس والمنتجات المجففة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تُقام على مساحة 10 أفدنة، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الجودة وسلامة الغذاء.

ويجري تنفيذ المبنى الإداري للمجمع على مساحة 350 مترًا مربعًا بنسبة إنجاز تجاوزت 80%، إلى جانب إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت، مع خطة مستقبلية للتوسعة إلى 60 ميجا فولت لتلبية احتياجات المراحل المقبلة.