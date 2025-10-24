إعلان

شرم الشيخ تتجمل من جديد.. انطلاق حملة شاملة لتطوير الطرق والميادين (صور)

كتب : رضا السيد

10:09 ص 24/10/2025
    أعمال التخطيط
    تجميل الطرق
    تخطيط الطرق
    تخطيط الممشى
    حمة الصيانة
    دهان السواري
    صيانة الميادين
    التخطيط
    أعمال التطوير

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ حملة موسعة لتخطيط وتطوير وصيانة الطرق والميادين العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتأكيدًا على مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وقال اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة للصيانة والتطوير في مختلف أنحاء المدينة.

وأكد رئيس مدينة، أن فرق الصيانة والتجميل تعمل على قدم وساق في عدد من المناطق الحيوية للحفاظ على رونق المدينة، لتظل في أبهى صورها أمام الزائرين من مختلف دول العالم، خاصة بعد النجاح الباهر لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، واستعدادها لعدد من الفعاليات العالمية المقبلة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الخطة تتضمن جميع القطاعات السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة تُنفذ حاليًا في قطاع خليج نعمة، وتشمل استكمال أعمال دهان الأرصفة والمشايات وسواري الأعلام، إلى جانب دهان ممشى الدراجات الهوائية شمال خليج نعمة، وتشطيب صيانة الرخام بسارية العلم أمام مركز المؤتمرات الدولي.

وأكد اللواء نادر علام أن الوحدة المحلية تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الخدمية، حيث تم الانتهاء من دهان المطبات عند مدخل السوق التجاري القديم، واستكمال أعمال الدهانات والتخطيط بطريق السلام، خاصة في حي النور، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية وتحسين المظهر العام.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه الأعمال تُنفذ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المستمرة بضرورة مواصلة جهود الصيانة والتطوير، للحفاظ على الصورة المشرفة التي تحظى بها شرم الشيخ كـ"أيقونة السياحة المصرية"، و"أرض السلام"، و"واحة الحوار بين الشعوب".

مدينة شرم الشيخ خالد فودة محافظ جنوب سيناء نادر علام

