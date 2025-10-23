الإدارية العليا تعيد مرشح "مستقبل وطن" لسباق النواب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول طعن توفيق إبراهيم علي أحمد، مرشح حزب "مستقبل وطن" بالدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض) في كفر الشيخ، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده، وأمرت بإعادة إدراج اسمه في جداول المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بعدما قدم دفاع المرشح، المحاميان أشرف عبدالعزيز وأحمد عطية البلاضي، حافظة مستندات أثبتت عدم صدور أي قرارات بالتحفظ على أمواله، وأنه أجرى معاملات مالية بشكل طبيعي عبر البريد والبنك الأهلي، مؤكدين أنه لا تشوبه شائبة مالية أو جنائية ومستوفٍ لكافة شروط الترشح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد قضت الأحد الماضي، بإلغاء قرار لجنة فحص الطلبات بإدراج اسم مرشح "مستقبل وطن"، واستبعاده من كشوف المرشحين، لعدم استيفائه الأوراق والشروط المطلوبة، وهو الحكم الذي ألغته "الإدارية العليا" اليوم بشكل نهائي.