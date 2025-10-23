مستشار جامعة سوهاج بلجنة "الإعلاميين" لرصد انتخابات النواب 2025

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025، ضمت في عضويتها الدكتور محمود علي محمد خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي بجامعة سوهاج.

ويأتي اختيار الدكتور خليل تقديرًا لخبراته الأكاديمية والمهنية، حيث يشغل أيضًا منصبي مدرس الصحافة والإعلام الرقمي بالجامعة، ونائب رئيس أسرة طلاب "من أجل مصر".

وتتولى اللجنة، التي تضم نخبة من الخبراء، مهمة رصد وتحليل التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.