الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت اعترافات جديدة للمتهم بقتل صديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار" في الإسماعيلية، عن تفاصيل مروعة حول محاولته إخفاء الجريمة، مؤكدًا أنه ارتكبها بمفرده دون علم أسرته.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: "أبويا ملوش ذنب ولا حد من أهلي، أنا اللي خلصت عليه وحطيت جزء منه تحت سرير أختي رقية"، مضيفًا أن شقيقته أبلغت والده بعد اكتشافها الأمر، والذي غادر المنزل فورًا مع باقي أبنائه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بتجديد حبس المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى والده للاشتباه في تورطه بمساعدته على إخفاء معالم الجريمة، وصاحب محل هواتف محمولة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم أكل جزءًا من جثمان الضحية قبل أن يتخلص من الأشلاء في أماكن متفرقة، وأن نيته للقتل كانت مبيتة، حيث اشترى قفازات وأكياسًا بلاستيكية قبل الجريمة بيوم. كما أوضحت أن تعفن بعض الأجزاء التي أُلقيت في بحيرة الصيادين صعّب عملية تحديد هوية الضحية في البداية.

وتعود وقائع الجريمة، المقيدة برقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، إلى استدراج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة وتنفيذ جريمته.

