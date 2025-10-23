المنيا-جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده العظيمة في إنهاء حرب غزة ونجاح مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والذي أعاد التأكيد على الدور المصري الريادي في دعم استقرار المنطقة وتصدر المشهد العالمي بحكمة وقيادة وطنية رشيدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام، والعقيد أ.ح محمد أبوزيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، أعلن المحافظ عن إطلاق خطة ترويجية موسعة داخل مدارس المحافظة ومراكز الشباب ومكتبة مصر العامة، إلى جانب عرض فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر الشاشات في الميادين العامة، دعمًا لهذا الحدث العالمي الذي يُجسد عظمة الحضارة المصرية ويؤكد ريادة الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتاريخها.

وفيما يخص الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاقتراع في يومي 10 و11 من شهر نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمي فقط لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة المنيا.

ووجّه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين خلال فترة الانتخابات لضمان الانضباط الكامل بالمقار الانتخابية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطع أراضٍ جديدة لإقامة مدارس بعزبة الصباح بمركز بني مزار وقرية الناصرية بمركز ديرمواس، إلى جانب توسعة مدرسة بني خلف للتعليم الأساسي بمركز مغاغة استجابة لطلبات الأهالي.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المحافظة تشهد طفرة تعليمية كبيرة، بعد موافقة المجلس التنفيذى خلال هذا العام على تخصيص 77 مدرسة جديدة، منها 15 مدرسة دخلت فعليًا حيز التنفيذ، وجارٍ إنهاء إجراءات تخصيص 4 مدارس أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتقليل الكثافات الدراسية.