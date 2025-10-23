دون إصابات أو خسائر بالأرواح.. السيطرة على حريق مخزن الأخشاب في بلبيس بالشرقية-

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المزارع التابعة للمحافظة، شملت مزرعة الألبان بعرب مطير المقامة على مساحة 10 أفدنة، ومزرعة التسمين بعرب العوامر على مساحة 11 فدانًا، وذلك في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود التعاون بين محافظة أسيوط وهيئة تنمية الصعيد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحويل قطاع الإنتاج الحيواني إلى رافد اقتصادي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، وتعزيز موارد المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ خلال الجولة العنابر والمنشآت الإدارية، وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية، وإعادة تأهيل المباني القائمة، كما عاين المبنى الإداري بمزرعة الألبان المقام على مساحة 115 مترًا مربعًا، مشيدًا بمستوى الأعمال المنفذة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات الإنتاج الحيواني، وتطبيق الإدارة الرشيدة في تشغيلها، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة للعاملين.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والتأكد من سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة. كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال أفكار مبتكرة ترفع من كفاءة التشغيل، وتحول هذه المزارع إلى نماذج متكاملة يمكن الاقتداء بها على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر على زيادة إنتاج اللحوم والألبان فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بما يعزز البعد الاجتماعي إلى جانب العائد الاقتصادي، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية صعيد مصر.