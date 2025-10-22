بعد اعتمادها رسميًا.. معلومات عن مدرسة التمريض الثانوية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمدت وزارة الصحة والسكان المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وافتتحها اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لتصبح فرعًا معتمدًا تابعًا للمعهد الفني الصحي بالزقازيق.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المدرسة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بنظام الخمس سنوات، لتكون إضافة قوية للقطاعين الصحي والتعليمي بالمحافظة، وصرحًا جديدًا لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا.

جرى إنشاء المدرسة وتجهيزها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وتضم فصولًا دراسية حديثة، ومعامل تدريب عملي متطورة، وقاعات مجهزة لطلاب الصفين الرابع والخامس ضمن النظام الدراسي الجديد.

وتحتوي المدرسة على معمل كمبيوتر مزود بـ15 جهازًا حديثًا، ومكتبة تعليمية متكاملة، ومعامل تمريض متخصصة تضم مجسمات تدريبية وأجهزة طبية تعليمية مثل ذراع للحقن الوريدي، ومجسمات للقلب والعين والأذن والهيكل العظمي، ونماذج لمراحل الولادة، وحضّانة أطفال، وجهاز رسم قلب (ECG)، ونموذج إنعاش قلبي رئوي (CPR).

يحصل خريجو المدرسة على شهادة المعهد الفني الصحي للتمريض، ما يؤهلهم للعمل في المؤسسات الصحية داخل المحافظة وخارجها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التعليم الفني الطبي، كما تعكس التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر كذلك افتتاح مدرسة مماثلة بمدينة القرين بنظام الخمس سنوات، لتكون ثاني مدرسة من نوعها بالمحافظة.