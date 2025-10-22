إعلان

الاشتباه بتسمم طالبات مدرسة أسيوط الزراعية.. تفاصيل الفحص الطبي

كتب : محمود عجمي

08:55 م 22/10/2025

مستشفى أسيوط الجامعي

أسيوط - محمود عجمي:

نفى مصدر طبي بمستشفى أسيوط الجامعي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن إصابة عدد من طالبات مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بحالات تسمم غذائي، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم وجود أي حالات تسمم بين الطالبات اللاتي نُقلن إلى المستشفى.

وأوضح المصدر أن إحدى الطالبات تعاني من أعراض اشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، بينما الثلاث الأخريات تعرضن لـهبوط عام وضيق بسيط في التنفس نتيجة الإيحاء، دون ظهور أي مؤشرات تدل على تسمم غذائي.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للطالبات مستقرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهن ووضعهن تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية.

وكانت المستشفى قد استقبلت الطالبات: أمل خلاف مبارك (18 عامًا) تعاني من هبوط عام، شهد الأمير محمد (18 عامًا) مصابة بضيق في التنفس، فاطمة الزهراء أحمد مصطفى (18 عامًا) تعاني من مغص معوي، وشهد محمود حسين (18 عامًا) مصابة بضيق في التنفس.

وجرى التنسيق بين غرفة الأزمات بمديرية التربية والتعليم ومستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة الموقف، حيث أكدت الفحوصات الأولية أن الأعراض لا تشير إلى تسمم غذائي، وإنما ترجع إلى أسباب صحية بسيطة.

