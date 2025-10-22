مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بني سويف – دمو.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (و.ف.د 7853) على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية يُدعى سلامة خ.ع، 26 عامًا، مقيم بمركز ببا، بينما أُصيب شخص آخر مجهول الهوية، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.