جنوب سيناء توافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء 230 منزلًا بدويًا (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة السويس، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو 2026، ليكون منارة إبداعية ومتنفسًا ثقافيًا لأبناء المحافظة خلال الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال تفقده، برفقة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أعمال التطوير بالقصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز المشروع.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من الشركة المنفذة حول مراحل العمل في القصر الذي يضم مسرحًا رئيسيًا يسع 480 مقعدًا، ومكتبات، وقاعات تدريب، وناديًا للمرأة والتكنولوجيا.

وشدد الوزير على أنه سيتابع سير العمل بشكل دوري لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، بينما تبادل الدروع التذكارية مع المحافظ في ختام الزيارة، تزامنًا مع احتفالات السويس بعيدها القومي.