هنو يوجه بإنهاء تطوير قصر ثقافة السويس لافتتاحه في احتفالات 30 يونيو (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

09:43 م 21/10/2025
    محافظ السويس يتفقد قصر الثقافة
    وزي رالثقافة والمحافظ يستمعا لشرح عن اعمال التطوير الجارية
    محافظ السويس يتابع أعمال التطوير
    قصر ثقافة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة السويس، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو 2026، ليكون منارة إبداعية ومتنفسًا ثقافيًا لأبناء المحافظة خلال الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال تفقده، برفقة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أعمال التطوير بالقصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز المشروع.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من الشركة المنفذة حول مراحل العمل في القصر الذي يضم مسرحًا رئيسيًا يسع 480 مقعدًا، ومكتبات، وقاعات تدريب، وناديًا للمرأة والتكنولوجيا.

وشدد الوزير على أنه سيتابع سير العمل بشكل دوري لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، بينما تبادل الدروع التذكارية مع المحافظ في ختام الزيارة، تزامنًا مع احتفالات السويس بعيدها القومي.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قصر ثقافة السويس طارق حامد الشاذلي

