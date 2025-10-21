إعلان

تسليم 60 مشروعًا للتمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

07:09 م 21/10/2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 60 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير مصدر دخل مستدام لهم.

تضمنت المشروعات، التي نُفذت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، تسليم 30 تروسيكلًا و30 ماكينة خياطة وسرفلة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور مؤسسة "مصطفى وعلي أمين" في العمل المجتمعي.

من جانبه، أوضح عمرو إبراهيم، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذه المشروعات تأتي ضمن مبادرة "إصنع نفسك" الهادفة إلى تحسين معيشة الأسر البسيطة وتمكينها اقتصاديًا.

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

