الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

في عزبة سكينة بحي المنتزه أول بالإسكندرية، وقعت أحداث أغرب محاولة سرقة أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رأى البعض تشابهها مع مشاهد في أفلام مصرية وروايات عالمية.

كشف شهود لـ"مصراوي" أن الواقعة حدثت فجر السبت الماضي، حين تسلّل لص إلى مصلى السيدات بمسجد عمر بن الخطاب، وحفر فتحة في الجدار الملاصق لمكتب بريد العوايد للوصول إلى الخزينة.

وأضاف صاحب مكتب استثمار عقاري مجاور لمكتب البريد أن المتهم نجح في كسر الجدار، لكن صافرات الإنذار دوّت، ما دفعه إلى الفرار من موقع الحادث قبل الوصول إلى الخزينة وسرقة الأموال، خشية افتضاح أمره.

وأوضح لـ "مصراوي" أن المسجد التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية يفصله جدار واحد عن مكتب البريد الملاصق له، إلا أنه يقع في منطقة حيوية وشديدة الازدحام.

وقد بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ بمحاولة سرقة مكتب بريد عزبة محسن بدائرة القسم، فانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث.

أظهرت المعاينة أن المتهم حفر فتحة من داخل مصلى السيدات بمسجد عمر بن الخطاب، بعد أن تسلل إليه ليلًا لسرقة مكتب البريد المجاور، إلا أنه عند هدم جزء من جدار المكتب دوت صافرات الإنذار، ففر هاربًا.

ويكثّف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان جهودهم لتحديد هوية المتهم وضبطه، وكشف ملابسات الواقعة، مع فحص كاميرات المراقبة في محيط المكتب والمسجد.

وحرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وقرّرت مديرية أوقاف الإسكندرية تشكيل لجنة تفتيش عاجلة من ثلاثة أعضاء بإدارات الهندسة والمخازن والجرد، لفحص سلامة العهدة داخل المسجد، وتوثيق التلفيات في الجدار الفاصل بين مكتب البريد والمصلى.

وأكدت المديرية أن اللجنة بدأت عملها للوقوف على مدى تقصير العمال المسؤولين عن المسجد، وما إذا كانوا متواجدين وقت الحادث من عدمه.